Пенсійний фонд України повідомляє, що станом на 10 жовтня на пенсійні виплати спрямовано 19,9 млрд грн, в тому числі 5 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 14,9 млрд грн – через уповноважені банки. Про це повідомляє Урядовий портал.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 09 жовтня доставлено 49,1 % профінансованих сум.
У жовтні надано 201 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 10 жовтня – 10 тисяч.