Станом на 13 червня на пенсійні виплати спрямовано 31,0 млрд грн,
- в тому числі 9,2 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта»,
- 21,8 млрд грн – через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ «Укрпошта», станом на 12 червня доставлено 38,35 % профінансованої суми за червень.
Як повідомляє Урядовий портал, у червні надано 306,0 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 13 червня – 37,0 тисяч.