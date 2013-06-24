Станом на 18 грудня на пенсійні виплати за грудень спрямовано 36 млрд грн, в тому числі 7,8 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 28,2 млрд грн – через уповноважені банки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 15 грудня доставлено 67,3 % профінансованих сум.

У грудні надано 380 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, в т. ч. 16 грудня – 15 тисяч.