Станом на 20 червня на пенсійні виплати спрямовано 41,1 млрд грн,

Ми з вами живемо в історичні часи для нашого народу та держави. З таких слів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав промову перед черговим засіданням Кабінету Міністрів. Він акцентував, що більш як 300 років росія намагалася знищити українську націю, зупинити розвиток Української суверенної держави та рух України на Захід.

«Але українська нація відбулася, українська суверенна держава існує й існуватиме, рух України на Захід та повернення до родини європейських народів відбувається просто зараз. Лідери Німеччини, Франції, Італії та Румунії під час перебування у столиці підтримали негайний статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України. А потім і Європейська комісія затвердила висновок щодо надання нам такого статусу. Уже через тиждень на саміті Євросоюзу його розглянуть країни-члени», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.