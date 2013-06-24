Станом на 20 червня на пенсійні виплати спрямовано 41,1 млрд грн,
- в тому числі 10,9 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта»,
- 30,2 млрд грн – через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 19 червня доставлено 63,25 % профінансованої суми за червень. Про це повідомляє Урядовий портал.
У червні надано 476,0 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 20 червня – 35,0 тисяч.