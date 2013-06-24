Пенсійний фонд України інформує, що станом на 22 вересня на пенсійні виплати спрямовано 45,9 млрд грн, в тому числі 9,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 36,5 млрд грн – через уповноважені банки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 21 вересня доставлено 79,8 % профінансованих сум.

У вересні надано 599 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 22 вересня – 39 тисяч.