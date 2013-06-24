Станом на 6 липня на пенсійні виплати спрямовано 12,5 млрд грн, в тому числі 3,8 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 8,7 млрд грн – через уповноважені банки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ «Укрпошта», станом на 5 липня доставлено 24,4 % профінансованої суми за липень.

У липні надано 137,0 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 6 липня – 36,0 тисяч.