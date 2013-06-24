Пенсійний фонд України інформує, що станом на 6 вересня на пенсійні виплати спрямовано 18,5 млрд грн, в тому числі 5,5 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 13 млрд грн – через уповноважені банки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 05 вересня доставлено 12,1 % профінансованих сум.

У вересні надано 139 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 06 вересня – 38 тисяч.