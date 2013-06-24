Станом на 07 червня на пенсійні виплати спрямовано 14,4 млрд грн,

  • в тому числі 4,1 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта»,
  • 10,3 млрд грн – через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум. Про це повідомляє Урядовий портал.

За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 06 червня доставлено 32,97 % профінансованої суми за червень.

У червні надано 172,0 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 07 червня – 38,0 тисяч.

 