Станом на 07 червня на пенсійні виплати спрямовано 14,4 млрд грн,
- в тому числі 4,1 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта»,
- 10,3 млрд грн – через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум. Про це повідомляє Урядовий портал.
За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 06 червня доставлено 32,97 % профінансованої суми за червень.
У червні надано 172,0 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 07 червня – 38,0 тисяч.