Експерти Старобільського відділу поліції завітали до учнів 11 класів місцевої гімназії, щоб познайомити школярів з професією «експерт-криміналіст».
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Луганській області, гімназистам продемонстрували відеофільм про навчальні заклади системи МВС, які готують фахівців за різними юридичними напрямами, провели цікаве та пізнавальне заняття, під час якого діти мали змогу ознайомитися з багатьма аспектами професійної діяльності експерта-криміналіста, а саме дізнатися, які види експертиз можуть проводити саме поліцейські експерти-криміналісти.
Майор поліції Дмитро Повертайло розповів не лише про історію виникнення науки «криміналістика», а навів багато прикладів для розуміння важливості цієї професії. Особливо підлітків зацікавило, як виявляються сліди за допомогою дактилоскопічного порошку, тим більш, що можна було самим спробувати себе в якості спеціаліста, знайти різноманітні сліди уявного злочину та зафіксувати їх.
Дорослі сподіваються, що після такої пізнавальної зустрічі школярів із поліцейським фахівцем, для багатьох з них буде легше зробити свій вибір під час визначення навчального закладу і майбутньої професії.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»