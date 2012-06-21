Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

В Єгипті підводні археологи з єгипетсько-французької місії виявили на дні Середземного моря залишки стародавнього бойового корабля, затонулого в порту міста Геракліона, що пішло під воду.

Як повідомляє Reuters, дайвери обстежили руїни підводного міста Геракліона, який також відомий під назвою Тоніс. У давнину місто розташовувалося недалеко від знаменитої Олександрії.

Це місто було відкрито в 2001 році в затоці Абу-Кір. Вважається, що його зруйновали численні землетруси, і воно пішло під воду ще в давнину разом з великою територією дельти Нілу.

Спільна єгипетсько-французька археологічна місія в рамках нового дослідження виявила в його руїнах залишки військового судна. Встановлено, що воно затонуло в другому столітті до нашої ери. Саме тоді землетрус зруйнував знаменитий храм Амона, поруч з яким, ймовірно, і був пришвартований цей корабель.

Попереднє дослідження показало, що це було 25-метрове плоскодонне веслове судно, оснащене великим вітрилом. Воно побудоване в характерному для Стародавньої Греції стилі. Ця ж місія виявила в іншій частині затопленого міста залишки великого давньогрецького похоронного комплексу. Він датований початком четвертого століття до нашої ери.

«Це відкриття прекрасно ілюструє присутність грецьких купців, які жили в цьому місті, – йдеться в повідомленні Міністерства у справах старожитностей Єгипту. – Грекам було дозволено селитися тут за часів пізніх династій фараонів. Вони побудували свої власні святилища недалеко від величезного храму Амона. Ці будівлі були зруйновані одночасно, а їх залишки перемішалися з руїнами єгипетського храму».

ДОВІДКА «УК»

Геракліон колись був найбільшим портом Єгипту на Середземному морі. Це були свого роду ворота в Єгипет, які контролювали вхід в гирлі західного рукава Нілу. Геракліон домінував у цьому районі протягом багатьох століть. Ситуація змінилася лише після заснування Олександрії – міста, закладеного Олександром Великим в 331 році до нашої ери недалеко від Геракліона.