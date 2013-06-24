Україна та Польща в рамках проекту «Відкритий кордон» домовилися впродовж наступних тижнів збільшити пропускну спроможність на пункті пропуску «Краковець – Корчова» щонайменше на 50%, зокрема шляхом збільшення кількості смуг для вантажівок та створення додаткових павільйонів для митного та паспортного контролю. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідні домовленості були досягнуті в рамках міжурядових консультацій, які відбулися на пункті пропуску «Краковець – Корчова».

«Збільшення пропускної здатності є питанням економічної безпеки. Саме тому ми запускаємо «Відкритий кордон», покликаний ефективно вирішувати питання пропускної спроможності на кордонах.

Наші пріоритети на цьому шляху – реконструкція існуючих та побудова нових пунктів пропуску, включно з під’їзними дорогами до них, а також запровадження спільного контролю. Розраховуємо, що збільшення пропускної спроможності пропуску «Краковець – Корчова» розвантажить інші пункти пропуску польсько-українського кордону.

Цей пілотний проект є безпрецедентним успіхом нашої співпраці, здатним прокласти шлях наступним проектам. Ми вдячні нашим польським колегам, особливо Керівнику канцелярії Прем’єр-міністра Польщі Міхалу Дворчику та Міністру інфраструктури Анджею Адамчику, за співпрацю та готовність максимально оперативно вживати заходи, необхідні для стабільності логістики між Україною та Європою.

Роботи з обох сторін кордону розпочинаються уже сьогодні, а нові павільйони на пунктах пропуску будуть створені впродовж найближчих тижнів», – розповів Міністр інфраструктури Александр Кубраков.

Домовленості передбачають:

створення Польщею інфраструктури, яка дозволять збільшити до одинадцяти кількість смуг руху для вантажівок;

надання Польщею українським прикордонникам контейнерного модуля для створення і запуску нового пункту пропуску;

забезпечення польською та українськими сторонами необхідної кількості прикордонників та митників.

Роботи із розширення пропускних спроможностей пункту «Краковець – Корчова» стартують уже сьогодні, 10 червня.

В рамках проекту «Відкритий кордон» планується повністю побудувати нові та модернізувати існуючі пункти пропуску на західних кордонах.

Нагадаємо, раніше в червні Уряд України створив Робочу групу з питань розвитку та розбудови пунктів пропуску «Відкритий кордон», яку очолив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Новий формат дозволить оперативно вирішувати усі проблеми на українсько-польському кордоні, а також розробити спільний покроковий план покращення роботи пунктів пропуску.