За час функціонування Українського фонду стартапів, який підпорядкований Мінфіну, отримано понад 3 тисячі заявок. За підсумками добору та оцінювання профільних експертів було профінансовано майже 2 тисячі стартапів на загальну суму близько 5 мільйонів доларів. Про це повідомив заступник міністра фінансів, член наглядової ради фонду Олександр Кава.

«Серед переможців грантової програми фонду лідирують стартапи з індустрії агротехнологій, AI (штучного інтелекту) та охорони здоров’я. Фонд заохочує команди стартаперів подавати проєкти з розвитку електронного урядування (eGovernment), промисловості, інфраструктури та інших напрямів, які, безумовно, роблять значний внесок в розвиток інноваційної стартап-екосистеми, економіки та держави загалом», — наголосив він.

На сьогодні загальна сума інвестицій у стартапи переможців грантової програми фонду становить 23 мільйони доларів і 21 мільйон доларів суміжних сервісів. Фонд постійно вдосконалює поточні проєкти та напрями діяльності, продукує нові, спираючись на світову практику.