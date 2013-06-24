Дніпровську, Покровську та Перещепинську спільноти відібрали у проєкт від програми ЄС «Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України».
До проєкту потрапили по три громади від Дніпропетровської та Львівської областей. Для переселенців там проведуть безкоштовне онлайн-навчання. Курс триватиме протягом серпня-грудня. Складатиметься із шести окремих модулів. У кожному – 4 заняття по 1,5 години. А ще фахівці розкажуть, як відкрити власну справу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Окремі блоки навчання присвячені прибутку та бухгалтерії, правильному розподілу фінансів, обов’язкам роботодавця та найманого працівника. А ще – ефективним напрямкам для відкриття бізнесу в умовах воєнного стану.
Перший модуль стартує 16 серпня. Початок лекції о 18:30. Для участі необхідно зареєструватися. Говоритимуть про те, як організувати свою роботу та адаптуватися на новому місці. Учасників вчитимуть долати хвилювання та стрес через війну. Підкажуть, як залишатися продуктивними.
Після кожного модуля слухачі, які засвоять більше 80% матеріалу, отримуватимуть сертифікати.