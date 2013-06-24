Дніпровську, Покровську та Перещепинську спільноти відібрали у проєкт від програми ЄС «Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України».

До проєкту потрапили по три громади від Дніпропетровської та Львівської областей. Для переселенців там проведуть безкоштовне онлайн-навчання. Курс триватиме протягом серпня-грудня. Складатиметься із шести окремих модулів. У кожному – 4 заняття по 1,5 години. А ще фахівці розкажуть, як відкрити власну справу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Окремі блоки навчання присвячені прибутку та бухгалтерії, правильному розподілу фінансів, обов’язкам роботодавця та найманого працівника. А ще – ефективним напрямкам для відкриття бізнесу в умовах воєнного стану.

Перший модуль стартує 16 серпня. Початок лекції о 18:30. Для участі необхідно зареєструватися. Говоритимуть про те, як організувати свою роботу та адаптуватися на новому місці. Учасників вчитимуть долати хвилювання та стрес через війну. Підкажуть, як залишатися продуктивними.