Статую італійського мореплавця й дослідника Христофора Колумба, яка прикрашала один із головних проспектів столиці Мексики Мехіко, буде замінено на статую жінки, представниці стародавнього корінного народу Центральної Америки ольмеків. Цей народ жив на території сучасної Мексики в доколумбову епоху між 1250 і 400 роками до н. е.

Очільниця Мехіко Клаудія Шейнбаум заявила, що бронзову фігуру Колумба поставлять у міському парку. Її було знято з п’єдесталу торік у жовтні, коли країнами Латинської Америки та в США прокотилася хвиля протестів із вимогою прибрати з вулиць скульптурні зображення Колумба. Протестувальники вважають, що експедиції Колумба наприкінці XV сторіччя було профінансовано іспанською короною і вони відкрили двері в Америку іспанським колонізаторам, поклавши початок поневоленню корінних народів.

За словами Клаудії Шейнбаум, перенесення статуї Колумба — це не спроба стерти історію, а намагання встановити соціальну справедливість. Вона наголосила, що скульптуру мореплавця не буде знищено чи заховано, вона й далі прикрашатиме міський парк. Нова статуя представниці корінного народу Мексики символізуватиме те, що на території країни існували високорозвинені цивілізації до завоювання континенту Іспанією. Мер розповіла, що над проєктом скульптури жінки народності ольмеків працював мексиканський скульптор Педро Рейєс.