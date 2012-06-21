Українські медалісти Олімпіади в Токіо Михайло Романчук та Людмила Лузан отримають найбільше за виступи на Іграх.
Став відомий розмір призових, які отримають українські спортсмени за виграні нагороди Олімпіади в Токіо, повідомляє "Суспільне".
За золоту медаль буде виплачено $125 тис., за "срібло" - $80 тис., за "бронзу" - $55 тис.
Плавець Романчук та каноїстка Лузан виграли на Іграх в Токіо по дві медалі - "срібло" та "бронзу". Вони повинні отримати по $135 тис.
Жан Беленюк завоював єдину золоту медаль для України. Він отримає $125 тис.
Анастасія Савчук, Марта Федина, які виступали в артистичному плаванні - $110 тис.
Парвіз Насибов Анжеліка Терлюга, Анастасія Четверикова, Олександр Хижняк, Олена Старикова - $80 тис.
Дарина Білодід, Ігор Рейзлин, Олена Костевич, Олег Омельчук, Еліна Світоліна Алла Черкасова, Ірина Коляденко, Станіслав Горуна, Ярослава Магучіх, Єлизавета Яхно, Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Катерина Резник - $55 тис.
Аналогічні призові отримували українські олімпійці на літніх Іграх 2016 року та зимових 2014-го і 2018 року.
Переможцем медального заліку стала команда США. Американці здобули загалом 113 медалей, 29 з яких золоті. На другому місці команда Китаю, а замикає трійку Японія.