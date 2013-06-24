Оперують, перев’язують, ставлять крапельниці? з перших днів повномасштабної війни дбають про поранених захисників. Приймають бійців із різних куточків України.

В одну з лікарень регіону першого пораненого привезли вже 25 лютого. Завідувач травматологічним відділенням Юрій, каже, в них захисники із ураженнями кінцівок.

«Це масштабна війна, із використанням важкої зброї. Тож і поранення відповідно тяжкі. Найчастіше переломи, осколкові ураження, сильні забиття – коли від вибуху тіло буквально відкидає», – розповів лікар.

Від додав, що бійців ставлять на ноги, «окриляють», підбадьорюють та відправляють на подальшу реабілітацію.

«Хлопці надзвичайно вмотивовані. Більшість планують якнайшвидше одужати та повернутися на фронт до побратимів», – зазначив Юрій.

26-річний Василь із Львівської області пішов захищати країну ще у перші дні вторгнення – 28 лютого. Боронив Миколаївщину, Харківщину. Перше поранення отримав 21 січня. Ділиться, знаходився у бліндажі. Поряд біля нього прилетів снаряд від ворожого танка. Осколками поранило ноги.

Боєць каже, лікарі встановили апарат зовнішньої фіксації. Поки що прогнозів не дають. Спершу мають зростися кістки.

У мирному житті Василь працював на одному із харчових підприємств. Поміж тим займався облаштуванням систем опалення та водопроводів. На війні опанував фах артилериста.

Вдома на бійця чекають дружина, двоє дітей, батьки.

«Коли приїжджав у відпустку, рідні зустрічали теплими обіймами, зі сльозами. У мене 2 донечки. Старшій буде 5 років, молодшій – 3. Вони знають, що тато на війні захищає Україну. Співають мені по телефону «червону калину», – сказав Василь.

Навесні добровольцем пішов на фронт і Анатолій із Полтавщини. За фахом він монтажник-висотник. Чоловік впевнений: треба гнати ворога. Заради сім’ї та рідної країни.

«Найбільше запам’ятовується перший бій. Він найскладніший. У травні обороняли Слов’янськ. Ворог атакував. Ми зупинили окупантів, – розповів Анатолій. – Працюємо на самому «нулі», в епіцентрі бойових дій. Йдемо попереду усіх, готуємо основу для наступальних дій. Даємо дорогу нашим штурмовим бригадам».

У лікарні захисник із пораненням ноги. Його отримав 7 січні у боях під Кремінною.