Новина, що не дає спати спокійно: дитина, якій ще й півтора року не виповнилося, має парез кінцівок через поліомієліт. Ще шестеро її братиків та сестричок теж уражені вірусом цього небезпечного захворювання. На щастя, вони поки що не мають таких страшних наслідків. І все це — не в Афганістані чи Пакистані, де досі не можуть приборкати цю вірусну інфекцію брудних рук. А неподалік Рівного в багатодітній родині, де батьки свідомо відмовляються щеплювати дітей начебто через релігійні переконання.

«Маємо надзвичайну ситуацію біологічного характеру поки що обласного масштабу. Принаймні так кваліфікували її на засіданні комісії з ТЕБ та НС, що відбулося 9 жовтня за участю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — Тому за 14 днів, з 11 по 22 жовтня, так званий нульовий цикл вакцинації пройдуть усі діти до 5 років на території цієї громади. Далі протягом 90 днів буде ще три етапи вакцинації для всіх дітей області цієї вікової групи. Невакцинованих не прийматимуть ні в школи, ні в дитсадки. Такий ухвалили алгоритм дій».

«Вкрай важливо не допустити поширення захворювання, яке ВООЗ уже ідентифікувала як спалах, визначивши його афгансько-пакистанське походження. Цей вірус активно циркулює в Таджикистані, — повідомив журналістів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. — На Рівненщині рівень вакцинації від поліомієліту лише 48,9% із необхідних для колективного імунітету 95. Тому імунізуємо всіх діток до 5 років, незалежно від того, чи мали вони попередні щеплення. Вакцини достатньо».

До речі, ще нижчі показники рівня щеплень від поліомієліту у Чернівецькій та Львівській областях — 48,5%, Одеській та Київській — 47,5, Харківській — 46,5, Запорізькій — 46,2, Закарпатській — 43,1, Івано-Франківській — 42,2, Херсонській — 40,3%. І лише 53% дітей до року отримали перші планові щеплення від поліомієліту за вісім місяців цього ковідного року. Це попри те, що живемо в час епідемій! Тому нині вкрай важливо змінити законодавство, ухваливши відчутну відповідальність за протидію вакцинації. І не лише у разі коронавірусу. Схоже, за ним ми вже забуваємо про інші, не менш небезпечні інфекції. Може, бодай страх змусить наших людей зупинитися в антивакцинаторстві. І звісно, більш жорстко карати за підроблення медичних документів.