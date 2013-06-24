Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочої поїздки на Дніпропетровщину відвідав обласний центр контролю профілактики хвороб (ЦКПХ). Під час візиту Міністр провів нараду з керівниками бактеріологічних лабораторій лікарень міста та оглянув лабораторію центру, в якій проводять бактеріологічні дослідження зразків на визначення чутливості виділених мікроорганізмів до антимікробних препаратів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Невидима, але одна з найбільших проблем громадського здоров’я – це антибіотикорезистентність. Через нераціональне призначення та вживання антибіотиків, ми вже маємо пацієнтів, які інфіковані так званими “супербактеріями”, які стійкі до наявних протимікробних препаратів. У період воєнних дій це спричиняє додаткове навантаження на і так переобтяжену медичну систему. Пацієнти, інфіковані такими мікробами, потребують тривалішого перебування в лікарні, їхнє лікування дорожче, а перебіг хвороби тяжчий і не завжди успішний. Крім того, маємо пам’ятати і про віддалені наслідки – ми вже на порозі «постантибіотикової» ери, коли антибіотики просто перестануть діяти. Бактеріологічні лабораторії – це невидимий, але вкрай важливий боєць на теренах надання медичної допомоги. Саме вони визначають збудників, які спричиняють інфекційні ускладнення у поранених, та вказують лікарям-клініцистам, які препарати або їхній комплекс в змозі допомогти пораненим», – наголосив очільник МОЗ.

Для того, щоб лабораторії могли збільшити масштаби таких досліджень, робити це швидко та якісно, Міністерство охорони здоров’я поставляє їм необхідне обладнання. Зокрема, Дніпропетровський ЦКПХ отримав мікробіологічний аналізатор BIOMIC V3. Аналізатор працює з використанням технології цифрової обробки зображень та призначений для автоматизації зчитування та інтерпретації результатів тестів на чутливість до антибіотиків та ідентифікації мікроорганізмів (бактерій, грибів, дріжджів) за допомогою поширених наборів/панелей (стрипів).

Однак, як наголосив Міністр, для боротьби з антимікробною резистентністю необхідно не лише мати обладнання для ідентифікації збудників, а й координувати зусилля медичних працівників і громадськості, з метою раціонального споживання антибіотиків. За останні роки лікувати бактеріальні інфекції стає все складніше, а стійкість до антибіотиків за рівнем смертності в світі впевнено наздоганяє онкологічні хвороби. Практика надмірного використання антибіотиків може звести нанівець все, чого людство досягло у боротьбі з інфекційними захворюваннями за останні 100 років.

Нагадаємо, з серпня в Україні діє е-рецепт на антибіотики. Його запровадження, зокрема, спрямоване на запобігання нераціональному вживанню антимікробних препаратів.