З видатним мовознавцем, непохитним оборонцем Слова професором Олександром Пономаревим попрощаємося в день, коли йому мало б виповнитися 85

14 жовтня на Святу Покрову перестало битися серце видатного мовознавця, педагога, перекладача, публіциста, громадського діяча, відданого патріота України, доктора філологічних наук, заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, колишнього завідувача катедри мови і стилістики, заслуженого журналіста України Олександра Даниловича Пономарева.

Сорок років життя професор Олександр Пономарів присвятив викладацькій праці в Київському університеті імені Тараса Шевченка — на факультеті, згодом в Інституті журналістики. Нині скрізь можна зустріти журналістів, редакторів, медіафахівців, які у студентські роки отримували на незабутніх лекціях Олександра Даниловича не лише ґрунтовні, воістину енциклопедичні знання зі стилістики української мови, а й часточку його душі, його непозбутньої життєвої енергії. Народжений на давній українській землі — у приазовському Таганрозі, він добре розумів, яке значення має мова для збереження нації.

Олександр Пономарів — автор понад 250 наукових, науково-популярних і науково-публіцистичних праць, присвячених проблемам історії, стилістики, культури і статусу української мови, нормативності мови ЗМК, українсько-грецьких мовно-літературних зв’язків, теорії й практики перекладу. Специфіка функціонування української мови в журналістських текстах знайшла відображення в докторській дисертації О. Пономарева «Проблеми нормативності української мови в засобах масової інформації».

Кілька поколінь українців зростало на мовностилістичних порадах Олександра Пономарева в радіожурналі «Слово», які лунали в дев’яностих і двотисячних роках на хвилях Українського радіо. До найширшого загалу були звернуті сотні виступів професора на телебаченні, радіо, у друкованих виданнях та інтернеті, присвячені місцю й ролі української мови в житті суспільства, дотриманню норм сучасної української літературної мови, очищенню її від намулу зросійщення.

Багато зусиль Олександр Пономарів доклав до пропагування проєкту нової редакції правопису української мови на засадах ортографічного кодексу 1928 року.

Олександр Данилович — не лише викладач-легенда, знаний дослідник, а й людина великої душі, чиї життя та вчинки надихали інших. А його «Спів солов’я не змовкав поміж кронами…» завжди бринітиме в пам’яті тих, хто бодай раз почув незрівнянний переклад міського романсу.

В «Урядовому кур’єрі» в різний час працювало і нині працює чимало вихованців Олександра Даниловича. Дякуємо, Вчителю, за все, що вміємо у царині мови, загострене відчуття справедливості й прищеплену нетерпимість до фальші.

Він народився 17 жовтня 1935 року, тож саме сьогодні йому мало виповнитися 85 років.