Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Майже через місяць відзначатимемо 155-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви, визначного релігійного діяча Андрея Шептицького. Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив відповідні заходи, приурочені цій даті. Під знаком ювілею відбуватимуться вони не лише у липні, а й серпні та вересні.
У день народження владики, зокрема, запросять на мистецьку акцію, під час якої репрезентуватимуть стінопис. Про Андрея Шептицького як монаха, менеджера й підприємця розповість короткометражна документальна стрічка. Відсканують і публікуватимуть також унікальні матеріали, що пов’язані із життям і діяльністю славетного митрополита. Впродовж серпня та вересня, якщо не буде карантинних перепон, організовуватимуть розмаїті культурно-освітні заходи, присвячені 155-річчю від дня народження Андрея Шептицького.