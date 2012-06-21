Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Археологічні розкопки в національному парку міста Давида виявили залишки міської стіни, яка була побудована в часи залізної доби за часів Першого храму в Царстві Юдейському, щоб захистити Єрусалим зі сходу. Розкопки проводилися в Національному парку міста Давида за дорученням Ізраїльського управління старожитностей у співпраці з Фондом міста Давида в рамках розвитку Національного парку.

За словами директорів розкопок, доктора Філіпа Вукосавовича з Центру вивчення Стародавнього Єрусалиму та доктора Джо Узіеля та Орталя Чалафа з Ізраїльського управління старожитностей, «Міська стіна захищала Єрусалим від низки нападів під час правління царів Юди, аж до приходу вавилонян, яким вдалося зруйнувати стіну і підкорити місто. Залишки руїн можна побачити в археологічних розкопках. Однак не все було зруйновано, частини стін, які стояли і захищали століттями і більше місто, залишаюються стояти і донині».

Нова секція, яку було виявлено, з'єднує дві інші секції, які раніше розкопали на східному схилі. У 1960 -х роках британський археолог Кетлін Кеніон виявила ділянку стіни в північній частині схилу і датувала її часами Царства Юдеї. Приблизно через десятиліття археолог Ігал Шило виявив довгу ділянку стіни під час розкопок у південній частині схилу. З роками висловлювалися твердження, що, незважаючи на вражаючу природу руїн, ці залишкові кам’яні споруди не слід розглядати як залишки стін. Однак, з відкриттям цієї нової стіни, яка пов’язує її з минулими відкриттями, здається, що дискусію було врегульовано і доведено, що це однозначно була східна стіна стародавнього Єрусалиму.

Реконструкція ділянок, які були демонтовані під час попередніх розкопок на початку 20 століття, дає можливість простежити майже ще 30 метрів збереженої стіни висотою 2,5 метра та шириною до 5 метрів.

У книзі 2 Царів 25:10 є опис завоювання міста вавилонянами: «Вся вавилонська армія під командуванням імператорської гвардії зруйнувала стіни навколо Єрусалиму».

Однак, схоже, вавилоняни не зруйнували східну стіну, можливо, через різку крутизну східного схилу міста Давида, що схиляється до долини Кідрон під кутом понад 30 градусів. Висновки руйнування можна побачити в будівлі, що стояла біля стіни і була викрита під час попередніх розкопок: всередині будівлі були виявлені ряди глиняного посуду для зберігання припасів. Посуд розбився, коли будівля згоріла та обвалилася.

Посуд має «розеткові» штамповані ручки у формі троянди, пов'язані з останніми роками Царства Юди. Біля стіни було знайдено вавилонську печатку з каменю, на якій зображено фігуру, що стоїть перед символами двох вавилонських богів Мардука та Набу. Неподалік звідти було знайдено буллу (відбиток гербової печатки, зроблений у глині) з іудейським особистим ім'ям «Цафан».