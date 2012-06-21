Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Американський письменник Стівен Кінг, який працює в різних жанрах, включаючи жахи і фантастику, розповів про плани написати новий твір. Про це він повідомив в ефірі ток-шоу The View.

Кінг має намір взяти за основу роману світові події 2020 року, пов'язані з важкою епідеміологічною ситуацією. «Хочу написати книгу, присвячену безпосередньо коронавірусу ... Це буде складно», – сказав Кінг. Він зазначив, що пандемія вже вплинула на сюжет його детектива «Біллі Саммерс», повідомляють іноземні ЗМІ.

Так, в новому детективі американському письменнику довелося перенести події роману з 2020 на 2019 рік. Головні герої повинні були поїхати в круїз, але в реальності їм не вдалося б виїхати з країни в минулому році, оскільки через пандемію коронавірусу на всі поїздки були накладені обмеження.

Раніше Стівен Кінг повідомив, що спалах коронавірусної інфекції змусила багатьох жителів планети відчути себе героями його роману про пандемію «Протистояння», опублікованого в 1978 році. Автор зазначив, що вкрай жалкує про те, що людство виявилося ніби всередині його роману.