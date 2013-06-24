Аеропорти «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом. Про це повідомляє Економічна правда.

Джерело: аеропорти «Бориспіль» та «Київ» у коментарі «Українській правді».

У «Борисполі» повідомили, що аеропорт працює у штатному режимі, усі рейси відбуваються. Лише компанія KLM скасувала свої рейси з 13 по 17 лютого.

Згідно з сайтом компанії, усі рейси відбуваються за розкладом, скасований лише рейс Qatar Airways Company у Доху. Причина невідома.

У «Києві» також наголосили, що працюють у штатному режимі, а також відслідковують усю інформацію з авіакомпаній 24/7. Якщо буде якась інформація про скасування або перенесення від самих компаній – одразу повідомлять. Станом на зараз немає скасованих рейсів.

За інформацією з сайту аеропорту в Жулянах - усі рейси також відбуваються за розкладом.

Нагадаємо, міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Крім того, Украерорух попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.

Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLM, SkyUp, Ryanair.