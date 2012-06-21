Від сьогодні, 14 липня, паперових квитків і кондукторів у громадському транспорті Києва більше немає.

Про це повідомила пресслужба Київпастрансу.

"Першим на е-квиток перейшов фунікулер – 14 вересня 2020 року. З 1 жовтня 2020-го обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, 1 листопада – на міській електричці. З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці", – йдеться у повідомленні.

Згодом відмовилися від разових талонів в автобусах, тролейбусах і трамваях. Цей етап почався 1 липня.

Зараз триває роз'яснювальна робота серед пасажирів щодо оплати проїзду. Певні категорії населення, як і раніше, користуватимуться пільгами.

Кондукторам запропонували перейти на посаду контролера й на інші вакансії підприємства. Лише 13 липня майже 370 працівників прийняли пропозицію перейти в службу контролю. Процес перепрофілювання триває.

"Київпастранс є одним із перших транспортних підприємств, повністю готовим до впровадження електронного квитка. Весь рухомий склад обладнаний засобами для обслуговування системи е-квитка. У місті встановлені термінали самообслуговування, Т-кіоски, де в будь-який час можна придбати квиток", – зазначив генеральний директор Київпастрансу Дмитро Левченко.

Придбати транспортну картку або ж QR-квиток можна в:

♦ T-кіосках;

♦ терміналах Easy Pay;

♦ застосунку "Київ Цифровий";

♦ на станціях київського метрополітену;

♦ терміналах самообслуговування е-квитка.

Спочатку квитки випускали рулонами на звичайному папері й друкували їх одним кольором. На зміну прийшли відривні талони з кольоровим друком із захисними елементами. Сучасні ж квитки виготовлялися на термопапері, з голограмою, і кожна наступна партія мала різний колір. У середньому за рік Київпастранс продавав орієнтовно 150 мільйонів квитків.