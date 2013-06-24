Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив сьогодні рішення щодо часу проведення наступного саміту НАТО - зустріч глав держав та урядів Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Північноатлантичного Альянсу.
«Радий оголосити, що наступна зустріч глав держав та урядів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року…. Зустрічі у Вільнюсі буде для них можливістю погодити подальші кроки із зміцнення п(політики) стримування й оборони, поглянути на суттєве збільшення оборонних витрат, а також продовження нашої підтримки для України», - йдеться у документі.
Як зазначив Єнс Столтенберг, наразі Альянс постає перед найбільш складним та непередбачуваним середовищем з безпеки від часів «холодної війни». В умовах, коли настала ера підвищення стратегічного суперництва, трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою продовжує бути вирішальним фактором для безпеки мільярда людей, що проживають на територіях країн НАТО.
«Я вдячній Литві за прийняття нашого саміту. Литва є ключовим союзником в НАТО. Як країна, що приймає багатонаціональну бойову групу, Литва допомагає забезпечувати потужне стримування й оборону для усього Альянсу. Я сподіваюся на успішний саміт у Вільнюсі в липні 2023 року», - зазначив керівник НАТО.
Як повідомлялося, попередній саміт НАТО відбувся у Мадриді у червні поточного року. Тоді глави держав та урядів НАТО прийняли низку важливих рішень, зокрема, щодо продовження та посилення допомоги Україні у забезпеченні її права на самооборону від російської агресії. Лідери країн НАТО визнали, що росія спричиняє головні загрози для євроатлантичної безпеки та запросили Швецію та Фінляндію приєднатися до НАТО.