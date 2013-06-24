Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у саміті «Кримської платформи», який цьогоріч відбудеться у вівторок 23 серпня в онлайн-форматі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізіАльянсу.

«23 серпня 2022 року Генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи в онлайн-форматі», - заявили в НАТО.

Зазначається, що виступ Столтенберга очікується о 14:50 годині за київським часом.

Як повідомлялося, «Кримська платформа» - формат консультацій та комунікацій, започаткований Президентом України у серпні 2021 року для структурування всіх питань, пов’язаних з півостровом. Метою цього формату є вироблення практичних підходів до привернення уваги до ситуації в Криму та обговорення можливостей його повернення в Україну.

Другий саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2022 року в онлайн-форматі.