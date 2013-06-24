Оскільки діяльність Фонду соціального страхування припинено, а з 1 січня 2023 року всі функції із здійснення державного соціального страхування повністю передані Пенсійному фонду України, у багатьох українців виникають запитання щодо страхових виплат. Ось відповіді на найпоширеніші з них:

1. Надання яких страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності передбачає чинне законодавство?

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності можуть надаватися такі страхові виплати:

1) допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, зокрема

— догляд за хворою дитиною

— догляд за дитиною віком до 14 років

— догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років на весь період надання реабілітаційної допомоги, за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду;

2) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) допомога на поховання.

Крім того, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, передбачає:

— оплату лікарняних внаслідок нещасного випадку;

— щомісячну страхову виплату потерпілому;

— одноразову страхову виплату потерпілому;

— одноразову допомогу сім’ї у разі смерті потерпілого;

— одноразову допомогу кожному утриманцю у разі смерті потерпілого.

2. Чи змінюються з переданням до Пенсійного фонду, умови надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та їхній розмір?

Закон України № 2620-ІХ, що набув чинності з 1 січня 2023 року, зберігає гарантії громадян за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку. Пенсійний фонд продовжить виплату всіх страхових виплат в обсягах і на умовах, на яких виплачувались до цього:

— допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

— допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

— допомоги на поховання;

— оплати лікарняних внаслідок нещасного випадку;

— щомісячної страхової виплати потерпілому від нещасного випадку;

— одноразової страхової виплати потерпілому від нещасного випадку;

— одноразової допомоги сім’ї у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку;

— одноразової допомоги кожному утриманцю у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку.

3. Чи правда, що відтепер оплату лікування чи реабілітаційної допомоги у санаторно-курортних закладах після перенесених захворювань і травм скасовано?

Навпаки. Українці і далі мають право на:

— Оплату лікування та/або реабілітаційної допомоги у відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм;

— Забезпечення протезуванням, ортезуванням, допоміжними засобами; реабілітацію потерпілим від нещасного випадку;

— Санаторно-курортне лікування;

— Надання медичних послуг.

Пояснюємо, що викликало плутанину, а іноді й хвилювання.

Право громадян на всі ці види допомог залишається — змінюється лише те, за рахунок якої саме бюджетної програми вони будуть фінансуватися (що не важливо для громадян). Зокрема, безоплатна реабілітація пацієнтів оплачуватиметься Національною службою здоров’я України (НСЗУ); закупівля допоміжних засобів реабілітації — Фондом захисту осіб з інвалідністю. Наразі НСЗУ вже уклала договори майже з 12 тисячами лікарень по всій Україні. Це означає, що за надані медичні послуги медзакладам сплачуватиме НСЗУ з державних коштів. Також, навіть під час війни, для українців продовжує діяти програма «Доступні ліки», завдяки якій пацієнти за електронним або паперовим рецептом можуть отримувати ліки безоплатно чи з невеликою доплатою.

Соціальні послуги з догляду за інвалідами на виробництві здійснюватимуться відповідно до Закону «Про соціальні послуги» та надаватимуться через управління соціального захисту населення.

Щодо того, що кілька установ залучені до надання безоплатних послуг, — електронні кабінети та цифрові інструменти дають змогу значно скоротити той час, що людина мала витрачати на «ходіння по кабінетах».

4. Чи збережеться право на пенсію по інвалідності потерпілим від нещасного випадку?

Виплата пенсій по інвалідності потерпілим від нещасного випадку продовжується й надалі.

Призначення пенсії по інвалідності здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» та перераховується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

5. Як тепер громадянину отримати виплати за лікарняним?

Оплату лікарняних здійснюватиме роботодавець, як це і було раніше. При цьому закон скоротив час, протягом якого Пенсійний фонд України має профінансувати роботодавців за поданими заявами.

Для застрахованих осіб, стосовно яких страхувальник не виконав обов’язків щодо оплати лікарняних (або у разі ліквідації підприємства), оплату допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності будуть здійснювати територіальні органи Пенсійного фонду України.

6. Чи буду я і далі отримувати щомісячні страхові виплати як потерпілий від нещасного випадку на виробництві?

Так, ці виплати тепер буде здійснювати Пенсійний фонд України.

7. До кого і як звертатися, якщо «щось пішло не так» і людина не отримала свої страхові виплати вчасно?

З питань отримання страхових виплат можна звертатися до органів ПФУ: особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/

Крім того, консультації надають фахівці телефонами

Контакт-центру Пенсійного фонду України за номерами 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.

8. До кого і як тепер треба звертатися, аби отримати допомогу та виплати, передбачені законом про соціальне страхування?

Звертатися можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або через засоби вебпорталу електронних сервісів Пенсійного фонду України:

для страхувальників — це особистий кабінет страхувальника, через який можна подавати заяву-розрахунок для отримання фінансування на оплату листків непрацездатності;

для застрахованих осіб — через особистий кабінет є можливість формувати та надсилати звернення.

За матеріалами Міністерства соцiальної політики України