Уряд Франції вже спрямував до України 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, а Експортно-кредитне агентство Франції Bpifrance опрацює можливість страхування воєнних ризиків. Про це йшлося під час зустрічі в Парижі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко та заступника генерального директора Держказначейства Франції Мюріель Лаку-Лабарт.

«Україна зацікавлена у співпраці з Bpifrance та Держказначейством Франції. Це буде взаємовигідна співпраця: Україна отримає цільові довгі та дешеві кошти, які матиме змогу використати на відбудову. А французький бізнес матиме нагоду взяти участь у проєктах з відновлення України», — зазначила Юлія Свириденко.

Мюріель Лаку-Лабарт повідомила, що уряд Франції вже спрямував до України макрофінансову допомогу. З передбачених 1,2 мільярда євро мільярд можна використати для гарантування кредитних ризиків, а 200 мільйонів євро — для залучення Україною прямого кредитування від Держказначейства Франції.

Умовою для кредитування на суму 200 мільйонів євро є залучення до реалізації відповідних проєктів французьких виробників та підрядників на рівні принаймні 50%.

Гарантування кредитних ризиків потребує залучення до проєктів французького бізнесу на рівні всього 20%. За таких умов Україна отримає надзвичайно вигідне пільгове фінансування. Усі ризики покриває Bpifrance — Експортно-кредитне агентство Франції.

Під час зустрічі було обговорено питання страхування Bpifrance воєнних ризиків. Як підкреслила Юлія Свириденко, хоч війна в Україні триває, фіксують значний інтерес інвесторів до проєктів, акумульованих зокрема на інвестиційному майданчику Advantage Ukraine.

Тож запровадження дієвих механізмів страхування воєнних ризиків істотно прискорило б процес залучення інвестицій. Україна надзвичайно зацікавлена, щоб механізми страхування, які пропонуватимуть західні інституції, застосовувати і для українського бізнесу.