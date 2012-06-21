Українська сторона розпочала підготовку пропозицій до порядку денного майбутнього засідання Комісії стратегічного партнерства Україна — США й тексту нової Хартії стратегічного партнерства Україна — США. Такі підсумки засідання української частини Комісії, проведеного на виконання домовленостей президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, оприлюднив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Ще перебуваючи у Вашингтоні, він доручив скликати таке засідання. І ось визначено три пріоритетних завдання: підготувати реформу Комісії, аби зробити її структуру більш дієвою та ефективною; внести на розгляд американської сторони український проєкт нової Хартії стратегічного партнерства; підготувати до розгляду на засіданні Комісії план трансформації України, який Президент Володимир Зеленський представив у США.

Останній пункт — це набір конкретних інвестиційних проєктів в Україні, які змінять нашу державу, зроблять її сильнішою, а Комісія стратегічного партнерства — це той інструмент, який дасть змогу розглянути ці проєкти задля пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їх реалізації.

«Президенти доручили мені та моєму американському колезі Ентоні Блінкену вперше за три роки провести засідання Комісії стратегічного партнерства. Моє завдання як співголови — забезпечити координацію зусиль для втілення пріоритетних цілей Стратегії зовнішньої політики України та подальшого зміцнення стратегічного партнерства України та США», — розповів дипломат.

А на майбутньому засіданні Комісії президенти доручили главам дипломатії вже ухвалити нову Хартію стратегічного партнерства, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Вашингтон і Київ мають політичну волю розвивати стратегічне партнерство. Чинну Хартію було ухвалено у 2008 році. Світ і виклики змінилися. Потрібен новий базовий документ, який зробить наші відносини ще міцнішими», — конкретизував Дмитро Кулеба.

Глава української дипломатії підбив підсумок візиту Президента Володимира Зеленського до США: «У нас є чітке відчуття після візиту, що США готові йти вперед у відносинах із нашою країною. Це надзвичайно добре і для нашої держави, і для нашого регіону загалом».

А в контексті світової пандемії міністр потішив інформацією про розширення напрямків подорожей для наших туристів: «На сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу. Десь необхідно пред’явити підтверджувальні документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген. Ця цифра й далі зростатиме, ми працюємо над цим».