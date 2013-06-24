В Одесі відбувся міжрегіональний форум ЦНАП «Синергія Півдня». Його мета — підвищити ефективність надання адміністративних послуг в умовах воєнного часу. А також обмінятися досвідом та налагодити співпрацю між регіонами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В умовах повномасштабної війни потреба в доступних, зручних та прозорих адміністративних послугах постійно зростає. Люди хочуть отримувати необхідні їм сервіси швидко, без бюрократії та зайвих зусиль. Близькість регіонів до зони бойових дій додає ще більше викликів та відповідальності. Тож зараз важливо зробити все можливе для розвитку сфери адміністративних послуг, щоб українці отримували необхідні їм послуги максимально швидко та зручно. Форум “Синергія Півдня” — це чудова можливість для обміну досвідом, напрацювання нових ідей та спільного пошуку шляхів покращення якості адміністративних послуг», — наголосив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Участь у заході взяли представники 130 громад з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Серед них — працівники урядових відомств, органів влади та ЦНАПів південного регіону.

«Цифровізація допомагає спростити людям доступ до адміністративних послуг, зробити їх швидшими та зручнішими. Тому в межах швейцарсько-української Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа, ми активно працюємо в регіонах. Зокрема, на Одещині у 65 ЦНАПах області ми впровадили систему електронної черги, а у двох — запровадили розумні колцентри. Також чотири громади отримали мобільні валізки, які дають людям змогу отримувати послуги вдома. Окрім того, у 48 школах Одещини тепер використовують електронні щоденники та журнали, які ми допомогли їм впровадити», — розповідає Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Під час форуму обговорили:

забезпечення безперебійної роботи ЦНАП у південних регіонах;

ефективність надання адміністративних послуг;

пріоритетні напрями розвитку адмінпослуг;

упровадження нових технологій для полегшення доступу до них.

«Проведення міжрегіонального форуму “Синергія Півдня” сприятиме покращенню якості та доступності адміністративних послуг для громадян регіону. Для нас важливо, що форум відбувся на Одещині, де регіони “сталевого Півдня” демонструють стійкість і мужність. Навіть зіткнувшись з викликами, пов’язаними з повномасштабним вторгненням, вони продовжують розвивати та вдосконалювати ЦНАПи», — зазначив заступник голови Одеської обласної військової адміністрації з питань з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Сергій Кропива.

Також на форумі відбулися панельні дискусії. Серед ключових тем:

розвиток сфери надання адміністративних послуг і мережі ЦНАП в умовах кризи та відновлення;

перспективи впровадження послуг з реєстрації народження, одруження, розлучення, смерті в ЦНАП;

успішні кейси регіональної влади з розвитку та підтримки мережі ЦНАП у регіонах;

досвід роботи в умовах кризи.

Крім того, учасники ознайомилися з успішним досвідом пілотування проектів Програми EGAP, як-от «Мобільна валіза» та системи енергонезалежності ЦНАП.

Довідково

Захід організовано за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, а також військових адміністрацій Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.