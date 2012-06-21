Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Фахівці Донецької обласної державної адміністрації, приступивши до підготовки Стратегії розвитку краю, звернулися до всіх тутешніх жителів із пропозицією взяти участь у розробці цього важливого документа.
Як повідомили в Донецькій ОДА, попередньо учасники робочих груп, які працюють над Стратегією розвитку, сформулювали кілька варіантів бачення майбутнього Донеччини, а донеччанам пропонують вибрати один із них. Серед запропонованих наступні п’ять позицій: «Донеччина – інвестиційно привабливий регіон з сучасною інноваційною економкою та безпечними у комфортними умовами проживання, що базується на принципах збалансованого природокористування», «Донеччина – досвід, молодість, розвиток», «Донеччина – безпечна, прогресивна, приваблива» та «Донецька область – мирна, безпечна, конкурентна з рівним правами та можливостями для всіх».
Окрім запропонованих люди також можуть назвати власний варіант бачення майбутнього регіону, розвиток якого, на жаль, суттєво призупинила тривала гібридна війна.