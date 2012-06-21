З’ясувалося, що від поганого настрою залежить процес утворення бляшок і звуження судин, що призводить не тільки до головного болю, а й до тромбозу.
Нервовий розлад – цей термін прийшов зі старих романів, коли молоді дівчата непритомніли від будь-якої несподіванки, а потім довго лежали з нездужанням. Але насправді, це не просто примха, а реальна проблема зі здоров'ям.
Лікарі стверджують, що тривалий стрес підвищує холестерин, порушує режим сну і впливає на психо-емоційний стан загалом. Так, наприклад, постійний тиск на роботі згубно позначається на вашому стані здоров'я. І, напевно ви це не раз помічали. До того ж після сильної сварки з близькою вам людиною з'являється різка слабкість в тілі і головний біль. Все це відноситься до наслідків стресу.
Нещодавно лікарі також угледіли зв'язок між стресом і ожирінням.
Реакція організму на дратівливу ситуацію така: він викидає в кров адреналін, який змушує серце скорочуватися частіше. Тоді в організмі починають інтенсивно виділятисяглюкоза і жирні кислоти, щоб забезпечити серце необхідною енергією. Наслідком цього і є підвищення рівня холестерину, ожиріння і часто порушення режиму сну.
Хоч дослідники налаштовані оптимістично і, на їхню думку, для профілактики цієї проблеми досить уникати або хоча б зменшити стрес, ризик все ж таки є. Іноді трапляється так, що рівень холестерину залишається підвищеним. У таких випадках недостатньо уникнути негативу, тому слід звернутися до лікаря.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»