До 2028 року продовжено строк оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, а також здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок. Це передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На сьогодні в Україні нараховується орієнтовно понад 104,4 тис. невитребуваних земельних часток (паїв).

Продовження строку оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок було зумовлено необхідністю надати більше часу їх власникам або спадкоємцям, які з різних причин, пов’язаних зі збройною агресією проти України, не мають змоги дотриматися визначеного раніше крайнього строку – 1 січня 2025 року.

Наголошуємо, що у разі, якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання ділянки.

У подальшому після формування невитребуваної земельної частки (паю) у земельну ділянку рішенням органу місцевого самоврядування та за його заявою на підставі рішення суду ця земельна ділянка передається у комунальну власність відповідної територіальної громади, у порядку визнання майна безхазяйним.

Протягом семи років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передавати її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям).

Крім того, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин», зокрема:

продовжено до 2026 року реалізацію пілотного проекту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

відновлено обов'язковість підвищення кваліфікації для інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок з 7 лютого 2025 року;

визначено, що всі землі, зайняті водними об’єктами загальнодержавного значення, вважаються землями державної власності;

уточнено цілі використання коштів, що надійшли від втрат сільськогосподарського виробництва.

Закон набрав чинності 8 листопада 2024 року, крім деяких пунктів, які зазначені в Прикінцевих положеннях цього закону.