Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Жовтневий районний суд Маріуполя виніс вирок місцевій студентці, яка займалася вербуванням місцевих молодих жінок для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном.
Досудовим розслідуванням встановлено, що студентка 4-го курсу Приазовського державного технічного університету у січні 2018 року знайшла собі досить сумнівний підробіток. Разом із іншими особами вона підшуковувала у місті дівчат, які опинилися у скрутній фінансовій ситуації, і пропонувала високооплачувану «роботу» – надавати сексуальні послуги клієнтам у Туреччині та Ізраїлю (300-1000 доларів за годину). У відпрацьованій спільниками злочинній схемі студентка оформляла документи для поїздки завербованих жінок за кордон і супроводжувала їх у дорозі. Власне, на цьому етапі у березні минулого року її й затримали у автобусі за маршрутом «Маріуполь-Дніпро», коли вона супроводжувала одну із таких осіб до аеропорту міста Запоріжжя, звідки та мала відбути до Туреччини.
Під час суду звинувачувана повністю визнала свою провину, розкаялася у тому, що шукала дівчат-землячок для занять проституцією за кордоном і прохала її суворо не карати. Врахувавши всі обставини справи, суд визнав молоду жительку Маріуполя винною за ч. 2. ст. 149 КК України (Торгівля людьми групою осіб) і виніс вирок про позбавлення волі на 5 років, але потім змінив покарання і присудив 3 роки умовно.
… А тим часом днями правоохоронці на виїзді із приморського міста затримали тепер вже громадянина Туреччини, який приїхав до Маріуполя з тією ж метою – вербувати жінок для занять проституцією. Турка «взяли» разом із 20-річною дівчиною, яку він також вже віз до аеропорту в Запоріжжі.