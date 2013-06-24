Створення необхідних умов для повернення українців з-за кордону має бути одним з ключових пріоритетів повоєнної відбудови. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час участі в ІІІ Форумі з міграційного права.

Ключові меседжі з її виступу:

- Попри найбільшу міграційну кризу в Європі з часів Другої Світової Війни, спільно з європейськими партнерами нам вдалось забезпечити прихисток нашим громадянам. Вперше ЄС задіяв інструмент тимчасового захисту з можливістю українцям мати доступ до освіти, медицини, проживання та працевлаштування. Погоджено, що цей механізм діятиме мінімум до березня 2024 року;

- Атакуючи критичну інфраструктуру України на початку зими, росіяни намагаються створити гуманітарну кризу, посіяти паніку серед населення України, зокрема, щоб спричинити нову хвилю міграції. Ці плани рф будуть зруйновані на полі бою та нашою єдністю;

- Представники міністерств та Парламенту у тісному діалозі з міжнародними партнерами нині напрацьовують додаткові механізми захисту прав і свобод українців;

- Усвідомлюємо серйозність проблеми, пов'язаної зі зростанням випадків торгівлі людьми, експлуатації на роботі. Важливо інформувати українських громадян за кордоном про їхні права, зокрема можливості легального працевлаштування;

- На особливому контролі тримаю питання захисту українських дітей за кордоном. Усі вихованці дитячих будинків, які тимчасово переїхали до країн ЄС перебувають на консульському обліку.

- Сьогодні як ніколи відчуваємо, що Україна є частиною великої європейської родини. Єдність, безпрецедентна суспільна мобілізація є рецептом нашої стійкості та перемоги над агресором.