Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналіповідомив про перебіг вступної кампанії, зокрема про статистику реєстрації електронних кабінетів та приймання заяв від вступників, передає Урядовий портал.

«Від початку вступної кампанії створено 248,5 тис. електронних кабінетів потенційних вступників до ЗФПО та ЗВО. З них за останню добу зареєстровано понад 17,5 тис. кабінетів для вступу до магістратури», – зазначив Сергій Шкарлет.

Крім того, подано майже 177,5 тис. електронних заяв випускниками 9-х і 11-х класів, а також вступниками на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста. Подання заяв для вступу до магістратури розпочнеться 16 серпня.

Реєстрація електронних кабінетів для вступу до закладів освіти та приймання заяв від вступників триває.

Нагадаємо, Верховна Рада України ратифікувала Угодущодо розбудови Центрів професійної досконалості на суму 58 млн євро.