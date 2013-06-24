Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності і Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» уклали меморандум про співпрацю, спрямований на сприяння добровільному поверненню українців з­за кордону та їхню успішну реінтеграцію у громадах. Документ підписали міністр Денис Улютін та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Партнерство передбачає координацію дій держави та членів Асоціації міст України в межах реалізації проєкту «YOUA — Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України», який реалізують за дорученням уряду Німеччини та імлементує GIZ Ukraine. Зокрема йдеться про розширення кола громад, які буде представлено на цифровій платформі для українців, що повертаються з­за кордону.

«Громади відіграють важливу роль, коли йдеться про повернення українців. Адже саме на місцевому рівні відбувається реінтеграція людей і формуються умови їхнього життя, працевлаштування та доступу до послуг. Важливо поглиблювати цю співпрацю, і ми закликаємо до неї всі громади, щоб разом посилювати спроможність приймати людей і створювати умови для їхнього повернення», — зазначив Денис Улютін.

Цифрову платформу впроваджуватимуть в межах проєкту «YOUA — Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України». Цей проєкт має на меті забезпечити зручний доступ до інформації та послуг, які можуть знадобитися людям на шляху повернення в Україну.

«Для Асоціації міст України, яка об’єднує 1084 міські, селищні та сільські громади, надважливе створення дієвих механізмів повернення українців із­за кордону та їхньої успішної реінтеграції. Вдячні міністерству за лідерство в цьому питанні і нашим німецьким партнерам за підтримку», — зауважив Олександр Слобожан, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.