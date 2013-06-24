За дорученням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук Національне інформаційне бюро (НІБ) проводить актуалізацію списків цивільних заручників, які перебувають у російському полоні, й розпочинає роботу над створенням окремого реєстру бранців кремля. Ідеться про тих громадян України — цивільних заручників, яких окупанти позбавили особистої свободи саме через їхню політичну або громадську діяльність.

НІБ відомо принаймні про 170 таких осіб. Насправді кількість наших громадян, які перебувають у полоні через політичну або громадську діяльність, може виявитись набагато більшою. Передусім ідеться про кримських татар, які протягом дев’яти років окупації півострова чинять опір.

Символічно, що НІБ починає роботу над створенням такого реєстру напередодні Дня кримського спротиву російській окупації, який Україна відзначає 26 лютого.

Країна має поіменно знати героїв, які кинули виклик людиноненависницькій системі, втратили особисту свободу, зате зберегли свободу духу і власну гідність, наголошує Мінреінтеграції.