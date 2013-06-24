Мінсоцполітики перерахувало Пенсійному фонду понад 630 мільйонів гривень для виплати пільг і субсидій. Так розпочато перший етап передачі функцій від органів соціального захисту до органів ПФУ.

Громадянам, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно звертатися до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду. Вони й надалі отримуватимуть призначену їм субсидію обраним способом: на банківський рахунок або через поштове відділення. У жовтні для них буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон без необхідності звернення.

Громадяни, які не можуть самотужки оплачувати житлово-комунальні послуги і ще не встигли звернутися по призначення житлової субсидії, можуть це зробити будь-коли, навіть протягом опалювального сезону. У разі звернення по призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону її призначають з початку сезону.

Для призначення житлової субсидії потрібно подати заяву та декларацію за встановленими формами одним із таких способів:

поштою — до органу соціального захисту населення за місцем проживання до 30 листопада 2022 року;

особистим візитом — до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади чи посадових осіб центру надання адміністративних послуг або в електронній формі через портал «Дія» незалежно від місяця звернення;

поштою або особисто — до сервісного центру Пенсійного фонду, в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФ та мобільний додаток фонду з 1 грудня 2022 року.

Зверніть увагу! До Пенсійного фонду України з питання призначення житлової субсидії можна звертатися з 1 грудня 2022 року в будь-який його сервісний центр, незалежно від місця проживання. Наприклад, громадяни, які живуть у Донецькій чи Київській областях, зможуть звернутися по її призначення у Сумах або Львові.