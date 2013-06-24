У Міністерстві соціальної політики роз’яснили, чи може розраховувати на субсидію людина, яка втратила роботу у період дії воєнного стану в Україні.

Як передає Укрінформ, про це Мінсоцполітики повідомляє у Фейсбуці.

«У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України багато людей залишилися без роботи. Для них постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги, адже з початком опалювального сезону загальна сума платіжки суттєво збільшується внаслідок появи послуги опалення. У цій ситуації є можливим оформлення житлової субсидії», - ідеться у повідомленні.

Крім того, субсидія також надається людині, яка звільнена з роботи. Її заробітна плата не враховується при призначенні субсидії.

«За житловою субсидією людина може звернутися в будь-який період року, якщо вона не в змозі оплачувати житлово-комунальні послуги», - зазначили у міністерстві.

Для розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону (жовтень) враховується дохід осіб за І – ІІ квартали.

Однією з умов для призначення житлової субсидії є наявність у працездатних осіб доходів у розмірі не менше мінімальної заробітної плати та сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Водночас у випадку відсутності доходу та сплати ЄСВ житлова субсидія може призначатися, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше місяця були зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні.

При цьому для осіб, які втратили роботу в період воєнного стану і зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні та їм призначено допомогу по безробіттю, при розрахунку житлової субсидії до доходу враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю замість суми отриманої заробітної плати за попереднім місцем роботи.

«Такий підхід дозволяє отримати належну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, адже що нижчі доходи, то більшим є розмір виплати», - підкреслили у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, із 1 жовтня почалась поетапна передача функції адміністрування системи призначення житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.