Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл додаткових 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення модернізації шкільних їдалень. Фінансування отримають 19 об’єктів, роботи на яких було розпочато 2025 року, з високим рівнем готовності — не менш як 60%. Це рішення дасть змогу оперативно завершити втілення проєктів та якнайшвидше відкрити сучасні їдальні для школярів.

«Сучасна шкільна їдальня — це безпечні умови для щоденного харчування та гідний простір у школі. Держава, яка дбає про своїх дітей, інвестує у власне майбутнє. І якісне шкільне харчування — важлива частина цієї інвестиції», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Загалом у межах реформи вже модернізовано майже 20% харчоблоків. З них 188 — за рахунок державної субвенції. Крім того, понад 1500 шкільних їдалень оновлено коштом місцевих бюджетів та за підтримки міжнародних партнерів.

Наразі шкільне харчування забезпечено для учнів 1—11 класів у прифронтових громадах, а також для учнів 1—4 класів — в інших регіонах країни.

«Наша мета — з 1 вересня цього року забезпечувати гарячими обідами всіх школярів у всій країні», — наголосила очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Частину проєктів модернізації їдалень не вдалося завершити у визначені строки, однак потреба в оновленні шкільної інфраструктури залишається високою. Саме тому їхнє втілення продовжено. Ефективне використання державних коштів і прозорість реалізації проєктів забезпечує команда експертів Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI), яка здійснює комплексний моніторинг на всіх етапах — від проведення закупівель до виконання будівельних робіт, повідомляє МОН.