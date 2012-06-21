Із 1 вересня 2021 року Міністерство розвитку громад та територій розпочинає прийом заявок від органів місцевого самоврядування для отримання субвенції на розвиток комунальної інфраструктури, зокрема на придбання комунальної техніки, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Клопотання для отримання субвенції та матеріали подають до Мінрегіону через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або інтегровану з ним інформаційну систему в електронній формі за наявності технічної можливості. Ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису. У разі відсутності технологічного забезпечення клопотання та матеріали подають до Мінрегіону в паперовому вигляді (зокрема через систему електронного документообігу).

До клопотання додаються гарантійний лист щодо забезпечення співфінансування з місцевого бюджету, затверджена програма розвитку житлово-комунального господарства, перелік обладнання та транспортних засобів із зазначенням загальної вартості, комерційна пропозиція уповноваженого банку щодо можливості фінансування комунального підприємства, рішення органу місцевого самоврядування та оголошення про проведення відкритих торгів. Заявки приймають протягом 30 робочих днів.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, зокрема на придбання комунальної техніки, затверджено постановою уряду від 11 серпня 2021 р. №883.