Субвенцію на реконструкцію басейну «Нептун» в Маріуполі спрямують на допомогу переселенцям з окупованого міста. Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт під час зустрічі з мером Маріуполя Вадимом Бойченком. Про це повідомляє Урядовий портал.

У другу чергу реконструкції «Нептуна» планували інвестувати 150 млн грн — на облаштування великого спорткомплексу з тренажерним залом та реабілітаційним центром для спортсменів. Залишок цього фінансування — 120 млн грн — тепер спрямують на допомогу вимушеним переселенцям з Маріуполя.

«Після перемоги ми відбудуємо наш Маріуполь. А поки що потрібно зосередитися на допомозі маріупольцям», — наголосив Вадим Гутцайт.

Кошти Маріупольська міська рада спрямує на релокацію Маріупольського ліцею у Київ. Заклад цілотижневого перебування планує приймати дітей з окупованих територій. Також для сімей буде облаштовано табір цілорічного перебування на березі річки у м. Дніпро. Там зупинилося найбільше маріупольців.

Аби зберегти спортивні традиції маріупольців і подарувати їм відчуття рідного міста, з розвиненою спортивною інфраструктурою, облаштують спортивні майданчики біля центрів підтримки «ЯМаріуполь» у різних містах України. Це будуть локації здорової України за концепцією програми Президента України «Активні парки».

Крім того, за рахунок субвенції міська влада також допоможе підготувати дітей до школи: закупить рюкзаки для понад 2000 першачків, тисячу ноутбуків для випускників.

Також Вадим Гутцайт наголосив на важливості релокації ДЮСШ та спортивних клубів і необхідності їх забезпечення для якомога швидшого запуску роботи.

Нагадаємо, басейн «Нептун» реконструювали в рамках програми Президента України «25 спортивних магнітів», але не встигли ввести в експлуатацію через повномасштабне російське вторгнення. Об’єкт був унікальним для всієї Донеччини та відповідав стандартам міжнародної федерації плавання (FINA). Це мало б дозволити проводити у місті чемпіонати України та виховувати олімпійських чемпіонів з п’яти видів спорту — плавання, синхронного плавання, водного поло, стрибків у воду та на батуті.

Але війна зруйнувала ці плани. Російська артилерія пошкодила «Нептун» орієнтовно на 50%: обвалилася покрівля, частково зруйновано фасад, є суттєві пошкодження всередині приміщення. Цінне устаткування розграбовано.

В березні 2022 року будівля басейну стала прихистком для сотень жінок та дітей, які ховалися від бомбардувань російської армії. Також тут було розташовано велике сховище продуктів харчування та гуманітарної допомоги, яке знищила російська артилерія та авіація.