Меценати регіону передали для рятувальників сучасні квадрокоптери. Вони стануть у нагоді піротехнікам. Фахівцям, які щодня розміновують забруднені ворожими снарядами території. Дрони від благодійників ДСНСникам вручив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Позавчора, відвідуючи піротехніків, запитав, що ще їм потрібно для роботи. Хлопці скромно натякнули: ніколи зайвими не бувають дрони. Взяв до уваги. Поспілкувався із бізнесом. Меценати області передали два сучасних квадрокоптера. Завіз «пташок» нашим рятувальникам. Mavic 3 стануть у нагоді. Допоможуть і в розмінуванні територій, і у пошуку людей», – наголосив Сергій Лисак.

Він додав, що зараз вкрай важливо підтримувати наших «героїв без зброї». Вони не тільки приборкують вогонь і воду. Ліквідовують наслідки ворожої агресії. Першими приїжджають туди, куди влучила ракета чи долетів «шахед» окупантів.

«Квадрокоптери – додаткові очі рятувальників. Зокрема, піротехніків. Значно зменшують час обстеження території. Матимемо змогу перевіряти більші площі. Подарунки, які ми сьогодні отримали – дуже цінні», – наголосив начальник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький.

Працівники ДСНС показали очільнику області своє технічне оновлення.

Найперше, пересувний пункт управління.

Він – для засідання штабу по ліквідації надзвичайних ситуацій.

Всередині екрани, на яких можна виводити зображення з квадрокоптера. Є спецзв’язок, стабільний інтренет. Комп’ютери зі спеціальним програмним забезпеченням.

А ще – шість новеньких пікапів для піротехнічних розрахунків області. Плюс дві інженерні машини. Усе – благодійна допомога.