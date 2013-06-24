Канцелярський суд штату Делавер (США) ухвалив рішення на користь компанії Twitter Inc. щодо прискореного судового розгляду, щоб змусити главу компаній SapceX і Tesla Ілона Маска придбати компанію за 44 млрд доларів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNBC.

Зазначається, що судовий процес триватиме п’ять днів у жовтні.

На суді адвокат компанії Білл Савітт стверджував, що запит Twitter Inc. щодо судового розгляду у вересні цілком відповідає термінам розгляду подібних справ. На його переконання, швидкий розгляд є обов’язковим, аби зупинити поточну шкоду компанії, яку вона зазнала через невизначеність закриття угоди та зневажливе ставлення зі сторони Ілона Маска.

Адвокат Маска Ендрю Россман наполягав на тому, що прискорений графік категорично не підходить його команді, адже Макс хоче перевірити кількість спам-акаунтів в Твіттері, а на це треба більше часу.

Крім того, Россман звинуватив компанію в тому, що вона продовжує зберігати в таємниці цю кількість і не надає інформацію, яку Маск запитував у компанії раніше.

Нагадаємо, компанія Twitter Inc. у вівторок 12 липня подала до суду на мільярдера Ілона Маска, аби змусити його завершити виконання раніше укладеної угоди з придбання соцмережі за $44 мільярди. Суд має визначити, чи достатньо в Маска аргументів щодо порушення соцмережею умов угоди, аби він міг від неї відмовитися.