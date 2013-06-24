Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа - за життя».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє рух «Чесно».

«Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа - за життя», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що розгляд справи щодо ОПЗЖсукупно тривав 5-6 годин - найдовше з-поміж усіх інших справ по забороні партій.

«Перша частина засідання почалася ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка. Також, це перша партія, яка захищається й бере участь у розгляді справи. За інформацією представниці Мін'юсту, представник від ОПЗЖ брав участь у засіданні через відеоконференцію», - сказано в повідомленні.

За рішенням суду, майно політсили передано на користь держави. Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

Таким чином, ОПЗЖ - це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.