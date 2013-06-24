Балкер RAZONI позавчора вийшов з Одеського порту з вантажем української кукурудзи та прямує до порту Триполі в Лівані. Його зупинка у територіальних водах Туреччини пов’язана з черговим етапом реалізації «зернової ініціативи», що була підписана в Стамбулі, а саме огляду судна на предмет забороненого вантажу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим коридором». Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ. На прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами-підписантами – ООН та Туреччиною.

Щодо будь-яких перевірок в українських портах чи територіальних водах, то тут наша позиція незмінна – такий контроль залишається виключно за нами. Жодних інспекційних груп, жодних оглядів третіми сторонами», – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантаженими є 17 суден, які очікують дозволу на вихід.