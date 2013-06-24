Нещодавно каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай — Чорне море було відновлено прохід для суден, що перевозять агропродукцію. Координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс у мікроблозі в соц­мережі Twitter заявив, що натхнений цією новиною, однак вважає, що цього недостатньо для подолання загрози світового голоду. Лише розблокування українських чорноморських портів, які заблокувала російська армія, — найкращий спосіб запобігання глобального голоду.

Згідно з дослідженням ООН, Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати більш як 400 мільйонів осіб, тому блокування портів створює загрозу голоду для цих людей.

«Гирло Бистре суднового ходу р. Дунай — Чорне море — це надзвичайно важливий транспортний канал, який може стати дорогою життя для тих країн, над якими нависла небезпека голоду. Це стало можливим завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний і роботі українських захисників. І ми продовжуємо працювати над тим, щоб урятувати не тільки Україну від російської агресії, а й світ, який путін тримає в заручниках», — прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.