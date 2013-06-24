Партію відремонтованих ЗСУ-23-4М «Шилка» передало підрозділам Сухопутних військ України Державне підприємство «Балаклійський ремонтний завод», яке входить до складу ДК «Укроборонпром».

Підприємство вчасно та якісно виконало капітальний ремонт техніки. Кожен етап відновлення контролювали фахівці Міністерства оборони. Після проведення полігонних випробувань техніку передано замовникові, повідомляють у концерні.

Як зазначає в.о. директора підприємства Олександр Попов, контракт виконано в межах державного оборонного замовлення 2021 року, але частину робіт було розпочато за обігові кошти підприємства.

«Шилка» — зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с на відстані до 2500 метрів та висоті до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі.