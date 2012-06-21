Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Реконструкцію сукні, яку носили в Нідерландах майже 3000 років тому, було виставлено в музеї Оссі. Доісторична сукня розповідає нам про те, що всупереч поширеній думці, жінкам того часу подобалися веселі, яскраві кольори.

Ретельне дослідження залишків одягу, що датуються 800 роком до н.е. і виявлене в доісторичній могилі недалеко від Удена в 2011 році, показує, що первісний одяг був яскраво-червоного і синього кольорів.

Відкриття було особливим у багатьох аспектах, розповів археолог Річард Янсен в програмі Nieuwsuur. «Ми очікували, що рештки мали бути піддані кремації, але ми виявили скелет жінки». Крім тканини, археологи знайшли три бронзові браслети, а також пристосування для чищення нігтів і кілька пінцетів.

«Вона виразно була жінкою високого статусу», – каже археолог Сасья ван дер Ваарт. «Ми ніколи раніше не бачили такої комбінації артефактів». Залишки тканини роблять знахідку особливою, тому що тканина рідко зберігаються в землі. «Причиною, що тканина збереглася і вона в нас є, полягає в тому, що нею було обгорнуто браслети. Бронза не іржавіє, що зберегло тканину. Цікаво те, що ми можемо бачити візерунок тканини в червоному і синьому кольорі.

«Тканина виткана в клітку, а це дуже знайомий нам візерунок», – сказав Ван дер Ваарт. Сукню реконструювала Івонн Ламмерс, глава музею доісторичного села в Ейндховені. «Ми не багато знаємо про людину залізного віку. Знаємо, що вони були фермерами з полями і тваринами, і вони були повністю самодостатні. Ми знаємо, що вони використовували шерсть і льон, вміли вишивати і ткати. Але це незвичайна сукня. Ви повинні думати про це як про сукню від Шанель, ось скільки роботи треба було для її створення».

Івонн Ламмерс розповіла, що було приємно бачити зміну зазвичай сірого образу доісторичних людей. «Багато хто думає, що вони були одягнені в коричневі сорочки, фарбували речі в коричневі кольори в глиняних горщиках. Тепер ми можемо показати їм, якими були ці люди, яких хвилювало, як вони виглядають, навіть тоді».

Сукню та інші артефакти можна буде побачити до 16 січня у музеї Яна Кунена в Оссі.